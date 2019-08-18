قرار إدارة النصر يُنقذ لاعبينِ من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

بحث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، عن ضم حارس مرمى ومدافع آسيوي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير إخبارية في وقت سابق، إن روي فيتوريا طالب إدارة النصر بضم حارس بديل للحارس الأسترالي برادلي جونز بسبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، وطالب بضم مدافع آسيوي بدلًا من البرازيلي مايكون بيريرا.

وقررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت استمرار تواجد العناصر الأجنبية الحالية في العالمي دون حدوث أي تغيير، مما يعني أن النصر لن يتجه لضم حارس مرمى أو ضم مدافع آسيوي.

وفكرت إدارة النصر في الإبقاء على العناصر الأجنبية بسبب الاندماج والانسجام الذي تحقق منهم مع باقي الفريق خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لا يوجد البديل المناسب لضم حارس مرمى أو مدافع آسيوي خلال الفترة الحالية.

وكانت صحيفة عكاظ ذكرت في وقت سابق أن النصر لن يُفرط في الحارس الأسترالي برادلي جونز، على الرغم من تكرار أخطائه في مباراتي الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

طالب الناقد الرياضي سعود الصرامي في وقت سابق إدارة نادي النصر بضرورة التخلص من الحارس الأسترالي برادلي جونز قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في تويتر: “في كرة القدم، الأخطاء الفردية تقتل طموحات الفرق، وتُحوّل الأماني إلى حسرات، الحارس برادلي جونز تتكرر أخطاؤه مع كل ظهور له، فمن العام الماضي وهو مصدر قلق لكل نصراوي”.

وأضاف سعود الصرامي: “استمراره كارثة وإشراكه لا يمكن القبول به، والتخلص منه بأسرع وقت أمر ضروري لمواصلة العالمي تحقيق تطلعات مُحبيه”.

وسيواجه نادي النصر، فريق السد القطري في مباراتي دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.