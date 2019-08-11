قرار جديد مع انطلاق ربع نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي معجب الدوسري عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيُطبّق التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم والتي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث معجب الدوسري قائلًا: الاتحاد الآسيوي نبه على الحكام ألا يتم تطبيق التعديلات الجديدة للقانون إلا في دور الثمانية من البطولة الآسيوية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر بعض التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم في يونيو الماضي، حيث إذا تم إيقاف الكرة في منطقة الجزاء فسيكون الإسقاط من نصيب حارس المرمى فقط، أما إذا كان الإسقاط خارج منطقة الجزاء فسيكون من نصيب آخر من لمس الكرة قبل توقف اللعب.

كما أقر اتحاد القدم الدولي منع وقوف اللاعبين في حائط الفريق المنافس أثناء تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، خاصة أن احتكاكهم بالحائط المنافس يُهدر الوقت.

ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر بخروج اللاعب المُستبدل من أي مكان في أرضية الملعب بدلًا من مصافحة زميله حتى لا يتم إهدار الوقت، كذلك أكد اتحاد القدم الدولي أن أي لمسة يد تُعتبر خطأ للفريق الآخر حتى وإن كانت غير مقصودة.

معجب الدوسري : الاتحاد الاسيوي نبه على الحكام ان لا يتم تطبيق التعديلات الجديده للقانون الا في دور 8 من البطولة الاسيوية #الحصاد_الرياضي#الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب pic.twitter.com/xyBer9zTMl — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 6, 2019