قرار مفاجئ من مانشستر يونايتد تجاه ديبالا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال، يُفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتركيز شديد حول التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن نادي مانشستر يونايتد أصبح يُفكر في ضم الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش وباولو ديبالا من صفوف اليوفي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد لن يدفع المبالغ المالية التي طلبها ديبالا من أجل انتقال الأخير لصفوف الشياطين الحمر.

ويُذكر أن ديبالا كان طلب من مانشستر يونايتد الحصول على راتب أسبوعي قيمته 350 ألف جنيه إسترليني وهو راتب الفرنسي بول بوغبا والحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ويريد مانشستر يونايتد، تقديم راتب أسبوعي أقل من 300 ألف جنيه إسترليني للاعب الأرجنتيني، في حال انتقاله إلى اليونايتد.