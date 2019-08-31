قرار من السديس بإعادة تشكيل رئاسة شؤون المسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي وفق الآتي:

الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري رئيسًا

الشيخ صلاح بن محمد البدير إمام وخطيب المسجد النبوي عضوًا

نايف بن فراج القرافي عضوًا

الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي عضوًا

الدكتور محمد بن حماد المطرفي عضوًا

الدكتور محمد بن عبدالله السعوي عضوًا

الدكتور عمر بن عامر الخرماني عضوًا

عبدالعزيز بن علي الأيوبي عضوًا

محمد بن عبدالقادر سكر عضوًا

المهندس فيصل بن محمد الجهني عضوًا

جمعان بن عبدالله عسيري عضوًا

عبدالرحمن بن راشد الصاعدي عضوًا

إبراهيم بن سالم الغامدي عضوًا

علي بن الإمام الشنقيطي عضوًا

هاني بن جمعان الحسيني عضوًا وسكرتيرًا

ساره بنت مقبل الحيسوني عضوًا

كما وجه الرئيس العام بتشكيل فريق متفرغ من الاستشاريين بالرئاسة كما يلي:

سليم بن مساعد اللهيبي عضوًا

جمعان بن سعيد الزهراني عضوًا

عبدالعزيز بن محمد الراشد عضوًا

عبدالله بن مهنا الطميح عضوًا

تأتي هذه القرارات حرصًا من الرئيس العام على تطبيق مبدأ الشورى والاستفادة من الخبرات والكفاءات وتسخيرها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.