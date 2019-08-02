قرار من مان يونايتد لحسم صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم تعجله نحو التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، رغب في ضم مدافع قوي لصفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة London Evening Standard، أن مانشستر يونايتد قد يتحرك لحسم صفقة ماجواير قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يزال فريق ليستر سيتي ينتظر وصول العرض المناسب من فريق مانشستر يونايتد، وذلك من أجل السماح للاعب ماجواير بالانتقال للشياطين الحمر.

ويذكر أن مانشستر يونايتد قدم أداءً مخيبًا في موسم 2018-2019، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي وتعرض للعديد من الهزائم؛ بسبب هبوط مستوى خط دفاعه.