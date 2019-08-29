قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 أمل نيمار الأخير

المواطن - مروة نبيل

يترقب البرازيلي نيمار دا سيلفا قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم، خاصة أنها قد تشهد حسم انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، سيستغل تواجده في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم، لعقد اجتماع مع رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، لإنهاء صفقة نيمار.

وكانت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، قد أكدت اليوم أن نادي باريس سان جيرمان أبلغ مسؤولي نادي برشلونة الإسباني برفض العرض الأخير المقدم لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترفض إدارة باريس سان جيرمان رحيل نيمار إلى برشلونة ضمن صفقة تبادلية، حيث تُفضل الحصول على أموال نظير انتقاله إلى الفريق الكتالوني، ويأمل بارتوميو التوصل إلى اتفاق خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

وتُقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، في مدينة موناكو الفرنسية، ويُمكن مشاهدتها مباشرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 بين 32 ناديًا في منافسات دور المجموعات، وستضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتواجد الفائزين بلقبي الشامبيونزليج والدوري الأوروبي لكرة القدم في التصنيف الأول.

وسيتواجد في التصنيف الأول أيضًا خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم، أبطال الدوريات الكبرى، وهم؛ إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بطل الدوري الروسي.