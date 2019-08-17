قرقاش: توحيد الصفوف ضروري لمواجهة الحوثي بعد هجوم حقل الشيبة

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على ازدراء المليشيا المدعومة من إيران للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد قرقاش على أن توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، متابعًا أنه لا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم.

وصرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في وقت سابق، بأنه عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار “درون” مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية، مؤكدًا أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.