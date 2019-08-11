قطار المشاعر يواصل خطته التشغيلية خلال أيام التشريق

المواطن - واس

نجحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تنفيذ خطتها التشغيلية – إدارياً وإشرافياً – بقطار المشاعر المقدسة، لنقل حجاج بيت الله الحرام يوم التروية ويوم عرفة وحتى استقرار الحجيج اليوم بمشعر منى .

وأسهم في تنفيذ الخطة التشغيلية لقطار المشاعر، عددٌ من الجهات المساندة ، منها الدفاع المدني وأمن المنشآت ووزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وشركة الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية ولجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتستعد هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لنقل قرابة المليون حاج خلال أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات.

ويأتي نجاح الهيئة في تشغيل قطار المشاعر، إلى الجهود المبذولة التي انطلقت في وقتٍ مبكر، والتنسيق بين الجهات المعنية كافة، التي أكدت استعداداتها وكامل جاهزيتها من خلال التجارب الفرضية المطبّقة في القطار، بهدف رفع مستوى التأهب في التدخل السريع لإنهاء أي مشكلة قد تعترض سير القطار – لا سمح الله -.

وواكب نجاح خطة تشغيل القطار خلال يوم التروية وعرفة واليوم، التنظيم الجيد في التحكّم بالحشود البشرية خلال عملية صعود ونزول الحجاج في محطات القطار وفق جداول التفويج المعدة من وزارة الحج والعمرة، والتزام مؤسسات الطوافة وحملات الحج بها ، الأمر الذي أسهم في انسيابية الحركة في محطات القطار بمشاعر منى ومزدلفة وعرفات .