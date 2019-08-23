قطر تخسر قريبًا صدارة الغاز المُسال

المواطن - متابعة

أكد تقرير حديث أن قطر تتجه قريبًا لخسارة موقعها كأول مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، فيما ستحل أستراليا في المرتبة الأولى بفضل مشاريع كبرى في الطاقة.

وحسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإن الإمارة الصغيرة ستتقهقر عن الصدارة خلال أشهر؛ لأن أستراليا تعكف في الوقت الحالي على تنفيذ مشاريع ضخمة تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات، بهدف رفع صادرات الغاز الطبيعي المُسَال.

وفي نوفمبر من سنة 2018 وإبريل 2019، استطاعت أستراليا أن تصدر كمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بقطر، بحسب “سكاي نيوز”.

وترى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إزاحة قطر من صدارة مصدري الغاز مسألة وقت فقط، وذلك بفضل مشروعات أسترالية كبرى، من قبيل “ويت ستون” و”برليود”.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2018، أنجزت أستراليا منشأة ضخمة جدًّا تصل سعتها إلى ما يعادل 175 مسبحًا أولمبيًّا من الغاز الطبيعي المُسال.

وبفضل المنشآت الجديدة، قفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال من 2.6 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد، في سنة 2011، إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعب في 2019.

وتوضح الإدارة الأمريكية، أنه لم يعد أمام أستراليا سوى أن تتفوق من ناحية الصادرات، أما على مستوى الإنتاج فهي الأولى في العالم منذ فترة.