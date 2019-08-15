قفزة كبيرة في أسعار هواتف أيفون الجديدة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلطت شبكة CNET الهندية الضوء على أسعار هواتف أبل أيفون في الأسواق العالمية، والتي من المنتظر أن تصدر أحدث نسخها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحسب تحليلات فإن هواتف أيفون XS وXS Max، والتي تبدأ أسعارها من 999 دولاراً و1099 دولاراً على التوالي، قد تشهد زيادة كبيرة في العام الجاري، متأثرة بالعديد من العوامل التي قد تؤدي إلى عرضها بأسعار أعلى من نسخ العام الماضي من الهواتف الشهيرة.

ومن المتوقع أن تستمر كل من أبل وسامسونج في زيادة أسعار هواتفها الذكية في المستقبل المنظور، وبالأخص الشركة الأمريكية التي تعاني من بعض العوامل الاقتصادية المضطربة، مثل الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتطبيق الأخير للتعريفات الإضافية، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وتُراهن شركة أبل الأمريكية على ثلاث نسخ جديدة من هاتفها الذكي الشهير أيفون في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من التعديلات والتطويرات التي تهدف لتحسين مبيعات الهاتف الذكي خلال الفترة الحالية.

وحسب شبكة CNET المعنية بالشؤون التقنية، فإنه من المتوقع كشف الشركة رسميًا عن النسخ الثلاث وهي أيفون 11 و11R و11MAX، يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار محفل دولي سنوي.