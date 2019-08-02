قلب من الكولاجين يفتح باب الأمل لملايين المرضى

المواطن - متابعة

أعلن علماء أمريكيون، أنهم نجحوا في تصنيع أجزاء من القلب من مادة الكولاجين، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، عبر تقنية متقدمة يقولون إنهم يمكن أن ينتجوا من خلالها أعضاء كاملة في يوم من الأيام.

وهذه التقنية المستخدمة والتي نشرت تفاصيلها في مجلة “ساينس”، تتيح إعادة إنتاج الهياكل البيولوجية المعقدة في جسم الإنسان بأعلى مستوى من الدقة حتى الآن.

وبعد ذلك، تُدمج الهياكل المنتجة مع الخلايا الحية والشعيرات الدموية بدقة 20 ميكرومتراً، وهي نسبة أكبر بكثير من معظم الطابعات الثلاثية الأبعاد المستخدمة لإنتاج هياكل من البلاستيك.