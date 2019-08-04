قمة الهلال والأهلي .. أحلام آسيوية بنكهة سعودية

المواطن - محمد سمعه

يستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي الهلال بعد غد السادس من أغسطس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويُذكر أن مباراة الأهلي ضد الهلال ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث يسعى الراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، قبل مواجهة الهلال يوم 13 أغسطس في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ستكون قمة الأهلي والهلال ذات طابع ثأري للفريق الأهلاوي، والذي يرغب في إقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا، ردًا على إقصاء الزعيم للأهلي من دور نصف النهائي في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في الموسم الماضي.

ويُذكر أن قمة الأهلي والهلال تحمل الطموحات والآمال الآسيوية للفريقين، خاصة أن الراقي بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يرغب في العبور لدور الثمانية واستمرار مشواره في البطولة، أما الهلال بقيادة الروماني رازفان لوسيسكو فيريد أن يبدأ بقوة في البطولة الآسيوية أملًا في التتويج بها للمرة الثالثة في تاريخ أزرق العاصمة.

ومن المنتظر أن يخضع محمد البريك لاعب الهلال لفحص طبي لتحديد مصيره من المشاركة أمام الأهلي في مباراة الإياب يوم 13 أغسطس الجاري، بعدما تأكد غيابه عن مباراة الذهاب يوم 6 أغسطس.