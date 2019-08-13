قمة الهلال والأهلي .. الراقي في مهمة شبه مستحيلة

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة الهلال والأهلي في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض المواجهة المنتظرة.

قمة اليوم بين الفريقين الكبيرين، تحتاج إلى وجود حظ كبير بجانب النادي الأهلي والذي يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل الصعود لدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا ومواجهة نادي الاتحاد.

الظروف الصعبة التي مر بها الأهلي بعد خسارته من الهلال يوم الثلاثاء الماضي، في مباراة الذهاب تُرجح كفة الفريق الهلالي لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم في ملعب “محيط الرعب”، وذلك من أجل العبور لدور الثمانية.

بالطبع لن يترك الهلال، منافسه الأهلي يُسجل فارق ثلاثة أهداف في ملعب الجامعة، خاصة أن الهلال سيبحث عن قتل المباراة مبكرًا بإحرازه هدف في اللقاء.

وتحدث رازفان لوسيسكو مدرب الهلال في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الأهلي والهلال قائلًا: تُعتبر مباراة اليوم أمام ضيفنا الأهلي هي الشوط الثاني في طريق التأهل لدور الثمانية.

وتابع لوسيسكو: يحسم عمل المنظومة كاملة نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا، ونملك نجومًا لديهم إمكانيات عالية ودوري كمدرب هو البحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين.

وأضاف مدرب الهلال: راضون تمام الرضا عما قدمه الفريق في أول مباراة رسمية يخوضها أمام منافس يملك لاعبين متميزين.

انتهت عمليات بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الجمعة الماضية، بعد أقل من 24 ساعة فقط على طرحها.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ 50 ريالًا الموحدة عائلات A-H، وأفراد، 100 ريال موحدة الواجهة F-D، 150 ريالًا موحدة الواجهة E، وبلغ سعر بلاتينيوم العائلات والأفراد 1200 ريال، وبلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال.

ووصل سعر المنصة الفضية عائلات في مباراة الهلال والأهلي لـ600 ريال، و800 ريال المنصة الذهبية عائلات وأفراد، فيما بلغ سعر المنصة الذهبية أفراد ألف ريال، وذلك حسبما أعلن حساب صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.