قميص رينارد الأبيض .. هل يواصل نجاحاته مع الأخضر؟

المواطن - محمد سمعه

تولى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد- مؤخرًا- تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وكان هيرفي رينارد استقال من تدريب المنتخب المغربي، وذلك عقب خروج أسود الأطلس من دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر.

ومن المعروف عن الفرنسي رينارد أنه تألق وكتب اسمه بحروف من ذهب في القارة الإفريقية، وذلك بعد أن تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين كمدرب، مع منتخب زامبيا في عام 2012 ومع منتخب كوت ديفوار في عام 2015.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، كشف عن السر وراء تفضيله لارتداء القميص الأبيض في أي مباراة رسمية خاضها مع المنتخبات والتي دربها من قبل.

قال رينارد بأنه يتفائل كثيرًا عندما يرتدي القميص الأبيض، مضيفًا أنه يجلب له الحظ، ويستطيع من خلاله تحقيق الفوز في أي مباراة.

وأضاف رينارد أنه بسبب ارتدائه للقميص الأبيض، تمكن من تجنب الخسارة في 15 مباراة بـ بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة الأخيرة.

وسبق لـ رينارد تدريب منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار ومنتخب زامبيا.