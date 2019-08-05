قوات الأسد تستأنف عملياتها العسكرية في إدلب

المواطن - متابعة

أعلنت قوات بشار الأسد، اليوم، استئناف العمليات العسكرية في إدلب التي تشهد ومحيطها وقفاً لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، بعد الموافقة على هُدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح.

واتهمت قيادة جيش بشار، المجموعات المُسلحة المدعومة من تركيا بأنها رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشنّ العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة، مُعلنة أنها ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات المسلحة بمختلف مسمياتها، وستردّ على اعتداءاتها.

وكان نظام بشار، أعلن الخميس الماضي، موافقته على هُدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها.