قوات الشرعية تؤمن قصر المعاشيق ومحيطه في عدن

المواطن - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء: إن ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل.

وأضاف الإرياني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل “تويتر” أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية فرضوا سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير.

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، أن عدن بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات الشرعية. وأكدت الوزارة في بيان فرض حظر التجوال المؤقت في عدن وأبين ولحج، ودعت مقاتلي الانتقالي إلى إلقاء السلاح.

وأفاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بورود أنباء عن موافقة عناصر المجلس الانتقالي الانفصالي في محافظة لحج على تسليم أنفسهم.

كما بحث نائب وزير الخارجية اليمني مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تطورات الأوضاع في عدن.

وشدد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، على رفض الحكومة اليمنية أي بناء عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة.

كما أكد مستشار الرئيس اليمني، عبدالملك المخلافي، أن استكمال تحرير تعز سيكون المهمة الأولى بعد استقرار الأوضاع في عدن. وأضاف أن تحرير تعز سيكون خطوة هامة في دحر الانقلاب الحوثي.