قيادة المنطقة الجنوبية تكرم الفلقي

المواطن - أحمد الشهري - محايل

كرّم قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري، محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي؛ وذلك نظير جهوده المتميزة والبارزة ودعمه المباشر لتسهيل مهام حملة حج أسر ذوي شهداء الواجب والمصابين بالقوات المسلحة لهذا العام.

وتم تكريم الفلقي بشهادة شكر وتقدير سلّمها له العميد سعيد بن علي الهاجري رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بقيادة المنطقة الجنوبية.

من جهته قدّم الفلقي شكره الجزيل لقيادة المنطقة الجنوبية على هذا التكريم، مؤكداً أنه سيبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة هذا الوطن المعطاء.