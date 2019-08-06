قياس يكشف موعد إعلان نتائج اختبار القدرات المحوسب

المواطن - الرياض

كشف مركز قياس عن الموعد المحدد لإعلان نتائج الاختبار المحوسب.

وقال قياس رداً على سؤال في هذا الشأن : يستغرق إعلان نتائج الاختبار المحوسب غالباً يومَي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

ولفت قياس أن اختبار القدرات العامة في الفترة الثانية يُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن لكل طالب اختيار اللغة التي تناسبه من ضمن خطوات التسجيل.

وكان المتحدث الرسمي لمركز قياس أوضح في وقت سابق أن اختبار القدرات العامة الورقي سيعقد على فترتين خلال العام الدراسي الجديد والتسجيل فيه متاح حاليًا عبر موقع المركز: هنا.

وأفاد أن الفترة الأولى ستعقد خلال الفترة من 5-13 صفر 1441هـ، والفترة الثانية ستعقد في 4 – 12 رجب 1441هـ، وذلك من خلال عدد من المقرات الموجودة في مدن ومحافظات المملكة.

ويُعتبر اختبار القدرات العامة مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، من خلال القدرة على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، وكذلك القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس.

ويتيح مركز قياس فرصة الاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب التابع لمركز قياس والذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار القدرات العامة، وذلك قبيل دخولهم الاختبار الفعلي، حيث يمكن الاستفادة من البرنامج.