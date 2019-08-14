كأس السوبر الأوروبي .. جيرو يواصل هوايته بالأهداف القارية

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم البلوز والمنتخب الفرنسي أوليفه جيرو خلال أحداث الشوط الأول من مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونظيره ليفربول.

كأس السوبر الأوروبي:

ويحتضن ملعب “فودافون أرينا” في مدينة إسطنبول التركية، مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء جيرو في كأس السوبر الأوروبي 2019، بعدما نجح في هز شباك ليفربول خلال أحداث الشوط الأول.

وأوضحت “أوبتا”، أن جيرو رفع رصيده من الأهداف في جميع البطولات الأوروبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى 12 هدفًا خلال 16 مباراة فقط، وذلك بعد هدفه في ليفربول بنهائي كأس السوبر الأوروبي 2019.

وعلى عكس تألقه أوروبيًّا، يُعاني جيرو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في البطولات المحلية، ويُسجل أهداف بمعدل أقل بكثير، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات فقط خلال 49 مواجهة منذ انضمامه إلى البلوز قادمًا من أرسنال في يناير الماضي.

ويُعد هدف جيرو في شباك ليفربول خلال نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، هو السابع الذي يُسجله الفرنسي الدولي ضد الفريق الأول لكرة القدم بالريدز.