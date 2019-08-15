كارفاخال قد يغيب عن مباراة الريال ضد سيلتا فيجو

المواطن - مروة نبيل

يواجه نجم المرينغي، داني كارفاخال خطر الغياب عن مباراة الريال ضد سيلتا فيجو المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان كارفاخال قد حصل على البطاقة الحمراء الخامسة خلال مباراة ريال بيتيس الأخيرة في الموسم الرياضي الماضي، ليغيب عن مباراة الريال ضد سيلتا فيجو المقبلة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد وافق مطلع الشهر الجاري، على عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة من الليغا في الموسم الجديد، ولكن لم يتم التصديق على هذا القرار بشكل رسمي، نظرًا لعدم وجود الوقت الكافي للاجتماع.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن هناك العديد من اللاعبين الذين سيتأثرون بالغياب في الجولة الأولى بجانب كارفاخال، وهم: ماكسيموفيتش وجايا وباريخو ويورنتي وإلوستوندو وروج وميركادو.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد أنهى تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد، بالخسارة ضد روما الإيطالي بركلات الترجيح.