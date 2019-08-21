كاريلو: سأظهر بنسخة مختلفة مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب البيروفي أندريه كاريلو عن سعادته بدعم الجماهير له خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعد جيدًا لمباراة أبها المقبلة.

وتحدث كاريلو عن مباراة أبها قائلًا: “مستعدون كمنظومة عمل لخوض مباراة أبها وتقديم ما يرضي جماهيرنا.. نحن كلاعبين لدينا حماس كبير لخوض أولى مباريات الدوري”.

وتابع كاريلو خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال وأبها قائلًا: “جماهير الهلال وقفت معي وشعرت بدعمها وحبها لي، وهذه السنة سأظهر بنسخة مختلفة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.