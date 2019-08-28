كاريلو: ننتظركم على ملعبنا

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو رسالة عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”.

ونشر كاريلو صورة له على “انستقرام”، وعلق عليها قائلًا: “إذا لم تنتصر لا تخسر.. ننتظركم على ملعبنا”، في إشارة إلى مباراة الإياب بين الهلال والاتحاد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تعادل سلبيًا ضد نظيره الاتحاد بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.