كافاني يُوجه صدمة لـ إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لن يرحل عن صفوف النادي الفرنسي إلا بعد نهاية عقده رسميًّا.

وتحدث كافاني قائلًا: حتى الآن لدي عقد مستمر مع باريس سان جيرمان، وبالطبع أريد إنهاءه، ومن ثم سنرى ما الذي سيحدث.

وأضاف كافاني: تحدثت مع إدارة النادي وأخبرتهم بأنني سأستمر حتى نهاية عقدي، وبالطبع في الموسم المقبل أريد البقاء مع باريس سان جيرمان.

وواصل كافاني حديثه قائلًا: من الممكن أن أعود إلى أوروغواي وألعب هناك في موطني، ولكن حتى الآن لا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل.

يذكر أن عقد كافاني مع نادي باريس سان جيرمان سينتهي في صيف عام 2020، وسبق لناديي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني أن أبديا رغبتهما في التعاقد مع كافاني في صيف 2019.