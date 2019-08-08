كرة العنف تتدحرج.. طعن 4 وإصابتان في كاليفورنيا

المواطن - متابعة

أقدم رجل على قتل 4 أشخاص في عملية طعن في جنوب كاليفورنيا قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن عثرت على سيارته التي كانت متوقفة أمام محل تجاري غير بعيد عن مكان الحادث.

وقالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن المهاجم أصاب اثنين آخرين بجروح في أماكن أخرى بمدينتي غاردين غروفي وسانتا آنا، وبحسب رواية الشرطة، بدأ الحادث عندما تلقت السلطات في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لكاليفورنيا، بلاغًا عن عملية سطو.

وشهدت عدة مدن أمريكية خلال الفترة الماضية عدة حوادث طعن وإطلاق نيران راح ضحيتها العديد من المدنيين.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف ألعاب الفيديو التي تحرض على العنف.