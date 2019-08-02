كريستيانو ناصحًا ديبالا : يونايتد جعلني بطلًا

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، كواليس جديدة بشأن الانتقال المحتمل لنجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية، إلى أن ديبالا طلب رأي زميله في يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بشأن الانضمام إلى الشياطين الحمر في الموسم الرياضي المقبل.

وأوضحت أن كريستيانو ردّ برسالة على ديبالا عبر “واتس آب”، أكد من خلالها أن هذه الانتقال فرصة جيدة له، خاصة أن مانشستر يونايتد هو من جعله بطلًا، ويمكن أن يتكرّر هذا الأمر مع النجم الأرجنتيني.

ويرغب يوفنتوس الإيطالي في انضمام باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو.