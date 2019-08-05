كعكي: نادي الاتحاد تجاوز صعوبة المباريات الافتتاحية

المواطن - مروة نبيل

أثنى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد والمشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، على أداء العميد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني اليوم.

نادي الاتحاد:

وعلق المشرف العام على كرة القدم في نادي الاتحاد على مستوى اللاعبين ضد ذوب آهن الإيراني، قائلًا: “أداء جيد ومنضبط من اللاعبين يعكس حرصهم على إسعاد جماهيرهم الوفية”.

وتابع كعكي خلال تصريحاته بعد مباراة نادي الاتحاد ضد ذوب آهن قائلًا: “تجاوزنا صعوبة المباريات الافتتاحية والأداء سوف يتصاعد بشكل تدريجي، وبطاقة التأهل ما زالت في الملعب، وسنعمل على تحقيقها بإذن الله ومواصلة المشوار”.

الاتحاد ضد ذوب آهن:

ولعب نادي الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني على إستاد زعيبل في مدينة دبي الإماراتية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وشهدت مباراة نادي الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني سيطرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، واهتزت شباكه مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة.

وضغط لاعبو العميد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق النجم لويس خيمينيز، قبل أن يحرز زياد المولد هدف الفوز في الدقيقة 72 من أحداث مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني.