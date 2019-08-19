كلنا إليسا .. هل يثني ملكة الإحساس عن الاعتزال؟

المواطن - متابعة

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا أنها ستعتزل الفن بشكل نهائي موجهة انتقادات للمجال الفني الذي شبهته بـ “المافيا”.

وقالت إليسا إن ألبومها الجديد سيكون الأخير في مسيرتها الفنية : “إنني أعلن ذلك بحزن شديد ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا”.

وعبر وسم ” كلنا إليسا” انطلقت آلاف الدعوات التي تطالبها بالعدول عن فكرتها ومواصلة تقديم ما تراه مناسباً لأن لها الجمهور الذي ينتظر كل ما تقدمه.

وتلقت إليسا كلمات الدعم والتأييد والمساندة بشكل جعل الوسم يتصدر الترند في العديد من الدول العربية من بينها المملكة.

والمعروف أن إليسا أو إليسار زكريا خوري، هي مغنية لبنانية من أم سورية، اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بعنوان بدي دوب.

كان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك عام 2002 إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، جعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية.

وفي سنة 2004، أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغنٍ في الشرق الأوسط.

في ديسمبر 2009، أصدرت إليسا ألبومها السابع بعنوان تصدق بمين، الذي تجاوزت مبيعاته 6 مليون نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعًا للأسطوانات في تاريخ شركة روتانا، حيث تلقت عنه للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط وستة جوائز أخرى.

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 43 -48 مليون دولار.

خلال مسيرتها الفنية، لها 4 ألبومات في قائمة (Billboard) لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم، أحدهم وهو ألبوم حالة حب حل في المركز الـ3 عام 2014 في أكثر الألبومات مبيعاً، وقد أثبتت بذلك وجوداً عالمياً مؤثراً.

وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة العربية من برنامج (The Voice) في عام 2018 كما أنها عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.