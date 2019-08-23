كلوب يرفض تحديد موعد عودة بيكر

المواطن - مروة نبيل

رفض المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، الكشف عن الموعد النهائي لعودة حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر إلى التدريبات، رغم أن تحقيقه تقدمًا ملحوظًا للتعافي من الإصابة.

وكان الحارس البرازيلي بيكر قد تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويخضع بيكر لبرنامج تأهيلي مع الفريق الطبي في نادي ليفربول الإنجليزي، ويقوم بخطوات جيدة نحو التعافي سريعًا، إلا أن كلوب يؤكد أنه من المبكر تحديد موعد عودته.

وقال كلوب خلال تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي: “لم يقترب من العودة، ولكن لم يقل لي أي شخص إنه يتعين عليّ دراسة الدفع به في التدريبات أو في المباراة”.

وأضاف المدرب الألماني قائلًا: “لقد تناولت وجبة الغداء معه اليوم، إنه في حالة جيدة ومزاج رائع، لكنه يحتاج لبعض الوقت، لا أعلم مدته على وجه التحديد”.

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: “لا يوجد وقت معين في رأسي ولم يقل لي أي شخص موعدًا، لم نسأل، نريد أن نمنحه الوقت الذي يحتاجه، ولكنه يبدو بحالة جيدة”.