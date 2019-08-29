كل ما تود معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

وسيكون موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019/ 2020 عند الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت السعودية، ويُمكن مشاهدتها مباشرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 بين 32 ناديًا في منافسات دور المجموعات، وستضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتواجد الفائزان بلقبي الشامبيونزليج والدوري الأوروبي لكرة القدم في التصنيف الأول.

وسيتواجد في التصنيف الأول أيضًا خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم، أبطال الدوريات الكبرى، وهم؛ إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بطل الدوري الروسي.

تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

وجاء تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كالتالي؛ في التصنيف الأول كل من؛ ليفربول بطل الشامبيونزليج، تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وزينت سان بطرسبرج الروسي.

ويتواجد بالتصنيف الثاني في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كلٌّ من؛ الثنائي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند الألماني، نابولي الإيطالي، شاختار دونيستك الأوكراني، توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، بنفيكا البرتغالي.

وفي التصنيف الثالث يتواجد كلٌّ من؛ أوليمبك ليون الفرنسي، باير ليفركوزن الألماني، ريد بل سالزبورغ النمساوي، أولمبياكوس اليوناني، بروج البلجيكي، فالنسيا الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي.

وضم التصنيف الرابع في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كلًا من؛ لوكوموتيف موسكو الروسي، جينك البلجيكي، غلطة سراي التركي، آر بي لايبزيج الألماني، سلافيا براغ التشيكي، النجم الأحمر الصربي، أتالانتا الإيطالي وليل الفرنسي.