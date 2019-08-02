كمارا يدعم الاتحاد في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

وافق مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوسف عنبر على طلب نادي الاتحاد بعودة هارون كمارا، من أجل المشاركة معه في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وغادر كمارا معسكر الأخضر، لبدء الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمباراته المقبلة ضد ذوب آهن الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني، يوم الاثنين المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استغلال عاملَي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة ذوب آهن المقبلة، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، والتأهل إلى منافسات الدور التالي.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول أقام معسكرًا داخليًا في الرياض، وسيُغادر اليوم الجمعة إلى مدينة أربيل العراقية، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة الكويت، يوم الأحد المقبل.