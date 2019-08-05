كمارا يلتحق بمعسكر الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام نجم نادي الاتحاد، هارون كمارا لمعسكر الأخضر المقام في مدينة أربيل العراقية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019.

وكان مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوسف عنبر قد وافق على طلب نادي الاتحاد بعودة هارون كمارا من أجل المشاركة معه في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وقرّر نادي الاتحاد بالأمس، استبعاد هارون كمارا وجابر عيسى من قائمة الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، من أجل الحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد القارّي، حفاظًا على سلامة موقف النادي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره ذوب آهن الإيراني الآن في مدينة دبي الإماراتية، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي.