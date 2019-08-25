كوتينيو: أول ليلة رائعة لي مع بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته بالظهور الأول مع ناديه ضد فريق شالكة بالأمس في الجولة الثانية من مباريات الدوري الألماني.

ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات فيليب كوتينيو الذي قال: “أنا سعيد للغاية بظهوري الأول مع بايرن ميونيخ أمام شالكة، وسعيد لأننا نجحنا في تحقيق الفوز، لقد كانت ليلة رائعة للغاية”.

وتابع فيليب كوتينيو: “بايرن ميونيخ نادٍ رائع، وأعلم أنه يجب عليّ أن أُطور من أدائي خلال الفترة المقبلة”.

وكان اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني، وصل إلى ألمانيا الأحد الماضي وذلك تمهيدًا للانضمام لصفوف بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة من برشلونة.

ويُذكر أن كوتينيو كان عانى بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع نادي برشلونة في موسم 2018-2019.

لا شك أن رحيل فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة أضرّ بمصالح النادي الكتالوني الذي رغب بقوة في ضم مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن باريس سان جيرمان كان اشترط الحصول على خدمات فيليب كوتينيو من برشلونة، مقابل الموافقة على رحيل نيمار للنادي الكتالوني.

رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يُضعف فرص برشلونة في ضم نيمار من باريس سان جيرمان، بعد انقطاع الخيط الذي كان يُقرب نيمار من النادي الكتالوني.