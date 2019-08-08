المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن البرازيلي فيليب كوتينيو يُفضل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إلى أن فيليب كوتينيو رفض فكرة الانتقال إلى صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن كوتينيو يستهدف البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل، والقتال من أجل إيجاد مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، وفي حالة رحيله قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، فإنه لن يختار سوى العودة إلى ليفربول.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليفربول لا يفكر في التعاقد مع كوتينيو خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو، خاصة أن سعره مرتفع بالإضافة إلى أنه لا يميل لإبرام صفقات كبيرة هذا الصيف.