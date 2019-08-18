كوتينيو يصل ألمانيا تمهيدًا لانضمامه لـ البايرن

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني، إلى ألمانيا اليوم الأحد وذلك تمهيدًا للانضمام لصفوف بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة من برشلونة.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية أن فيليب كوتينيو توصّل إلى اتفاق مع إدارة بايرن ميونيخ على البنود الشخصية ويتبقى فقط تقديم اللاعب بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

ويُذكر أن كوتينيو كان عانى، بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع نادي برشلونة في موسم 2018-2019.

لا شك أن رحيل فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة أضرّ بمصالح النادي الكتالوني الذي رغب بقوة في ضم مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن باريس سان جيرمان كان اشترط الحصول على خدمات فيليب كوتينيو من برشلونة، مقابل الموافقة على رحيل نيمار للنادي الكتالوني.

رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يُضعف فرص برشلونة في ضم نيمار من باريس سان جيرمان، بعد انقطاع الخيط الذي كان يُقرب نيمار من النادي الكتالوني.

وكان فيليب كوتينيو انضم لـ صفوف برشلونة في يناير من عام 2018 قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي مقابل 150 مليون يورو، حيث أصرّ فيليب كوتينيو على إدارة ليفربول السماح له بالرحيل إلى البارشا.

وبعد رحيل فيليب كوتينيو عن ليفربول، اعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على الثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، حيث تمكن بالثلاثي من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وبلقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.