كورتوا ويوفيتش يُنعشان تدريبات الريال

المواطن - مروة نبيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عودة اثنين من لاعبيه المصابين، في إطار استعدادات المرينغي بقوة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، عادا إلى التدريبات الجماعية، موضحة أن إبراهيم دياز اقترب من العودة، حيث يتدرب منفردًا في صالة الألعاب الرياضية.

ويواصل الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي التعافي، ولكن لا توجد أي مؤشرات على عودته إلى تدريبات الريال الجماعية.

واستمر ثلاثي ريال مدريد خاميس رودريجيز، إيدير ميليتاو وكاسيميرو، في التدريبات مع باقي اللاعبين، بمشاركة الياباني تاكيفوسا كوبو، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد فاز في آخر مبارياته التحضيرية، على فنربخشة التركي بنتيجة 5/3، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أودي الودية، التي توج توتنهام بلقبها.