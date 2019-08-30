كولين يُشرف على ورشة عمل لحكام الـVAR في الكويت

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إنهاء رئيس لجنة الحكام المكلف، جايكوب كولين من الإشراف على ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR في الكويت.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لرئيس لجنة الحكام، كولين وهو يشرف على ورشة العمل التي نظمها اتحاد الكرة الكويتي.

وتولّى جايكوب كولين منصب مدير تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الاتحاد السعودي لكرة القدم من 2017 وحتى الآن، وسبق أن أدار مباريات في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من 2008 إلى 2017.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد قبل عدة أيام تشكيل لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي جايكوب كولين لمنافسات الدورة الجديدة 2019/ 2023.

وجاء تشكيل لجنة الحكام في اتحاد الكرة، كالتالي؛ جايكوب كولين رئيسًا، ماتيو تريفولوني مستشارًا، يوسف ميرزا أحمد نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عبدالله مطلق الشلوي، عبدالرحمن إبراهيم التويجري وعبدالعزيز العقيلي.