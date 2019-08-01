كونتي يستهدف ضم ثنائي برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي لضم لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكّدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن كونتي، طلب التعاقد مع ثنائي برشلونة التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش، لدعم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بعناصر مميزة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن راكيتيتش سيكون متاحًا في الميركاتو الصيفي، ويمكن أن يستجيب لإغراءات إنتر ميلان لخوض تحدٍ جديدٍ في الدوري الإيطالي خلال منافسات الموسم المقبل.

ويبدو موقف فيدال في الرحيل عن برشلونة صعبًا، حيث إن المدير الفني للفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي معجب بأدائه البدني، وقد يصرّ على الاحتفاظ به في الموسم الجديد، ما يصعب إمكانية انتقاله إلى إنتر ميلان.

ويحتاج إنتر ميلان إلى بيع أكثر من لاعب للتعاقد مع ثنائي برشلونة الإسباني، حيث إن النادي الإيطالي في طريقه للاستغناء عن رادجا ناينجولان وجواو ماريو في وسط الملعب، بالإضافة إلى المهاجم ماورو إيكاردي.