كونتي يُصر على ضم فيدال

المواطن - مروة نبيل

يرغب المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، في التعاقد مع نجم وسط برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إلى أن كونتي يثق بأن فيدال، سيدعم من حظوظ إنتر ميلان في المنافسة هذا الموسم، حيث يعرفه جيدًا منذ أن اجتمعا في يوفنتوس، ويرغب في بناء الفريق بالكامل على النجم التشيلي.

وأكدت تقارير صحافية إيطالية أن برشلونة الإسباني سيحتاج إلى بيع فيدال، إذا أراد إنهاء صفقة نيمار هذا الصيف، حيث يحتاج إلى الأموال، بعد التعاقد مع جريزمان ودي يونج وفيربو.

وعلى الرغم من معارضة مسؤولي إنتر ميلان على إتمام صفقة فيدال، إلا أن كونتي يصر على موقفه، ويرغب في ضم النجم التشيلي هذا الصيف، ولن يقبل بأي قرار آخر.

وكانت صحيفة “سبورت” الكتالونية، قد أكدت أن فيدال ليس لديه أي نية للرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وغير مهتم بالأندية المهتمة بالحصول على خدماته.