كويلار حائر بين الهلال وبولونيا

المواطن - مروة نبيل

تلقى نجم نادي فلامنجو البرازيلي، جوستافو كويلار عرضًا من نادي بولونيا الإيطالي خلال الساعات الماضية، لينافس نادي الهلال على التعاقد مع اللاعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة “جلوبو” البرازيلية، أن قيمة عرض نادي الهلال لضم النجم الكولومبي كويلار بلغت 7.5 مليون يورو، في حين تقدم نادي بولونيا الإيطالي بعرض رسمي لإدارة فلامنجو يصل إلى 8 ملايين يورو.

وأضافت أن إدارة نادي فلامنجو البرازيلي وافقت على عرضَي الهلال وبولونيا الإيطالي، وسيكون القرار النهائي إلى الكولومبي كويلار حيث منحه النادي حرية اختيار وجهته المقبلة.

وجاءت فكرة التعاقد مع كويلار صاحب الـ26 عامًا، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو الذي يرغب في تدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلاعب مميز في الموسم الجديد.

يُذكر أن جوستافو كويلار من نجوم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، وشارك معه في بطولة كوبا أميركا 2019 التي أُقيمت في البرازيل مؤخرًا، ونجح في هز شباك باراجواي.