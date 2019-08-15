كويلار على بُعد خطوة من الهلال

المواطن - مروة نبيل

اقترب الكولومي جوستافو كويلار من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال اقترب من التعاقد رسميًا مع كويلار قادمًا من صفوف فريق فلامنجو البرازيلي مقابل 7.5 مليون يورو بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وأشارت إلى أن نادي فلامنجو البرازيلي الذي يقوده مدرب الهلال السابق، جورجي جيسوس أبدى موافقته على رحيل كويلار إلى الزعيم، وتنتظر إدارة الأزرق موافقة نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي لامتلاكه 30% من عقد اللاعب.

وجاءت فكرة التعاقد مع كويلار صاحب الـ26 عامًا، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي يرغب في تدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلاعب مميز في الموسم الجديد.

يُذكر أن جوستافو كويلار من نجوم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، وشارك معه في بطولة كوبا أميركا 2019 التي أُقيمت في البرازيل مؤخرًا، ونجح في هز شباك باراجواي.