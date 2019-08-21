كويلار يحسم موقفه بشأن عرضَي الهلال وبولونيا

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم خط وسط فريق فلامنجو البرازيلي، الكولومبي جوستافو كويلار قراره بشأن المفاضلة بين عرضَي الهلال وبولونيا الإيطالي، الراغبين في التعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع TuttoBolognaWeb أن كويلار فضّل العرض المقدم من نادي الهلال للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، خاصة أن إدارة الزعيم ستمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى مليوني يورو.

وأشار إلى أن إدارة نادي فلامنجو البرازيلي تميل لقبول عرض الهلال، خاصة أن الإدارة ترغب في شراء عقد الكولومبي كويلار بشكل نهائي، فيما يُريد نادي بولونيا الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وجاءت فكرة التعاقد مع كويلار صاحب الـ26 عامًا، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو الذي يرغب في تدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلاعب مميز في الموسم الجديد.

يُذكر أن جوستافو كويلار من نجوم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، وشارك معه في بطولة كوبا أميركا 2019 التي أُقيمت في البرازيل مؤخرًا، ونجح في هز شباك باراجواي.