كيد النساء.. تدس الحشيش في سيارة زوجها وتبلغ الأمن

المواطن - متابعة

في محاولة منها للتخلص من زوجها لجأت زوجة أردنية إلى حيلة ماكرة حيث وضعت قطعة من الحشيش المخدر في مركبته ثم أبلغت الجهات الأمنية مُدعية أن يتاجر في المخدرات.

وكشفت تفاصيل الواقعة، التي نشرتها مصادر محلية أن الزوجة جلبت قطعة حشيش من أحد المروجين ووضعتها أسفل مقعد مركبة زوجها، وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات للتخلص منه.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الزوج شرق عمان وضبطت قطعة الحشيش، وأسفر التحقيق معه والتحريات عن التوصّل إلى أن الحادث كيدي ومُدبّر من قبل الزوجة فجرى استدعاؤها على الفور.

وبيّنت أنه خلال التحقيق مع الزوجة أقرَّت بالتنسيق مع أحد الأشخاص، للإيقاع بزوجها لإدخاله السجن والتخلص منه.

من جانبه، أمر مدعي عام أمن الدولة الأردني بتوقيف السيدة واتخاذ الإجراء اللازم معها حسب الاختصاص.