كيف انتزع كأس الفروسية لقب البطولة الأغلى في العالم؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لم يكن إعلان إقامة كأس السعودية للفروسية حدثًا فريدًا لما له من قيمة على مستوى تلك الرياضة عالميًا فحسب، ولكن أيضًا للجوائز المالية الضخمة التي يقدمها للمتنافسين، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار.

وحسب ما جاء في وكالة رويترز، فإن بهذا الرقم انتزع السباق السعودي لقب الأغلى في العالم من بطولة كأس العالم بيجاسوس في ولاية فلوريدا، والتي أقيمت العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للبطولة كأس العالم لسباقات الخيول في فلوريدا 16 مليون دولار، وهو الأمر الذي جعلها أغلى بطولة في هذه الرياضة على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل في بيان: “يعتبر تقديم كأس المملكة كسباق دولي بلا شك الحدث الأكثر أهمية في تاريخ سباق الخيل داخل البلاد”.

وأضاف: “نتطلع إلى الترحيب بالفرسان والنساء والإعلام وهواة السباقات والجمهور في الرياض خلال عام 2020”.

وتتمتع رياضة الفروسية بأهمية تاريخية في المملكة، خاصة وأن استخدام الحصان كان من بين الطرق الأساسية للتنقل خلال الأزمنة الماضية.