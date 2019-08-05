كيف نجا النصر من قضية إيقاف بيتروس؟

المواطن - محمد سمعه

تحدّث الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن تفاصيل إيقاف اللاعب البرازيلي بيتروس نجم نادي النصر الذي تعرض له مُسبقًا عندما كان لاعبًا في صفوف نادي ساو باولو البرازيلي.

وقال عبدالعزيز المريسل: قضية بيتروس كان فيها استئناف، وخطاب إيقافه جاء للاتحاد السعودي لكرة القدم ولنادي النصر في نهاية الموسم الماضي، بمعنى أن النصر لم يتلقّ خطاب الإيقاف أثناء موسم 2018-2019.

وتابع المريسل: أعتقد أن النصر نجا من إيقاف بيتروس في الموسم الماضي، لأن هذا كان سيؤثر على الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

من ناحية أخرى، انتقد الناقد الرياضي فهد الروقي، عدم إيقاف اللاعب بيتروس خلال الموسم الماضي، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه من قبل لجنة الانضباط في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وغرّد فهد الروقي عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن صحت الأخبار بشأن بيتروس فهي “فضيحة”؛ هناك متواطئ وهناك عقوبة مضاعفة، يجب أن تقع على اللاعب فهو في كل الأحوال مُدان.

وكتب الناقد الرياضي طارق النوفل في حسابه الخاص بتويتر بخصوص بيتروس: كيف تجاوز بيتروس الإيقاف من الموسم الماضي، هذا يدلّ على بعض من مشاهد التخبط الإداري السابق.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، كانت قرّرت إيقاف اللاعب بيتروس لمباراة واحدة، بعد أن نال البطاقة الحمراء المباشرة خلال لقاء لنادي روساريو سنترال الأرجنتيني وساو باولو البرازيلي في مايو من عام 2018.

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إرسال القرار إلى نادي النصر، من أجل تنفيذه.