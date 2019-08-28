كيف يحل عبدالله آل سالم أزمته مع النصر والفيحاء؟

المواطن - محمد سمعه

أوضح عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أنه ينوي تقديم شكوى ضد النصر؛ وذلك بسبب عدم دفع إدارة أصفر العاصمة للمبلغ المالي المُتفق عليه عند انتقال عبدالله آل سالم لصفوف النصر في يناير 2019.

وأكد أبانمي أن نادي الفيحاء أرسل خطابًا إلى النصر منذ خمسة أيام للمطالبة بمستحقات صفقة عبدالله آل سالم، لكن العالمي لم يرد.

وقالت تقارير صحافية، نقلًا عن صحيفة “الرياضية”: إن عبدالله آل سالم قرر تعيين محامي لحل أزمته مع ناديي النصر والفيحاء.

ويرغب عبدالله آل سالم إما بسريان عقده مع النصر، أو السماح له بالانتقال لنادٍ آخر، كما يملك الفيحاء 3 ملايين ريال كمستحقات من النصر بسبب صفقة عبدالله آل سالم.

وقبل قضية عبدالله آل سالم، واجه نادي النصر في الفترة الأخيرة، خطر التعرض لعقوباتٍ من قِبل مركز التحكيم الرياضي، وذلك بعدما تقدم الفيصلي بشكوى ضد أصفر العاصمة.

بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.

وبعد هذا القرار، قرّر نادي الفيصلي التحرك لـ مركز التحكيم الرياضي للتقدم بشكوى والمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام لـ النصر.

وكان نادي النصر تأخر في تسديد باقي المستحقات لمدة وصلت إلى تسعة أشهر، وبالتالي أصبح النصر مُطالبًا بدفع 13 مليون و300 ألف ريال للفيصلي.

في حال كسب نادي الفيصلي قضيته، فقد يُمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات.