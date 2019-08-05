كيف يخطف الأهلي نتيجة إيجابية أمام الهلال؟

المواطن - محمد سمعه

تحدّث العديد من النقاد الرياضيين عن توقعاتهم لمباراة الأهلي والهلال والتي تنطلق غدًا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

قال الناقد الرياضي فهد الطخيم: الأهلي أقوى من الهلال بـ100 مرة، ولكن الهلال دائمًا يفوز على الأهلي.

وعلّق الناقد الرياضي حسن عبد القادر على أداء فريقي الأهلي والهلال قائلًا: في آخر مباراتين للهلال والأهلي، الأهلي كان أفضل فنيًا من الهلال.

وردّ الناقد فهد الطخيم قائلًا: مع هذا الهلال فاز؛ لأنه يعرف كيف يخطف الفوز.

بالطبع سيُركز الأهلي على استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث تُقام المباراة غدًا على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خاصة الفوز، قبل مباراة العودة يوم 13 أغسطس في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ستكون قمة الأهلي والهلال ذات طابع ثأري للفريق الأهلاوي، والذي يرغب في إقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا، ردًا على إقصاء الزعيم للأهلي من دور نصف النهائي في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في الموسم الماضي.

ويُذكر أن قمة الأهلي والهلال تحمل الطموحات والآمال الآسيوية للفريقين، خاصة أن الراقي بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يرغب في العبور لدور الثمانية واستمرار مشواره في البطولة، أما الهلال بقيادة الروماني رازفان لوسيسكو فيريد أن يبدأ بقوة في البطولة الآسيوية أملًا في التتويج بها للمرة الثالثة في تاريخ أزرق العاصمة.

ويُذكر أن اللاعب محمد البريك سيغيب وبصورة نهائية عن مباراتي الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.

فهد الطخيم : الاهلي اقوى من الهلال ب 100 مره ولكن الهلال دائما يفوز على الاهلي

حسن عبدالقادر : في اخر مباراتين للهلال و الاهلي , الاهلي كان افضل فنيا من الهلال

فهد الطخيم : ومع هذا فاز الهلال #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/mTKVeCh81x — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 4, 2019