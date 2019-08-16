كيف يُقصي الاتحاد الهلال من الآسيوية؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نادي الهلال، في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تأهل الاتحاد لدور الثمانية آسيويًّا، لكن الفريق تعرض لانتقادات شديدة بسبب سوء الأداء الدفاعي أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في مباراتي دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

الحل الأمثل لإقصاء الهلال:

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي: إذا أراد أن يكون نادي الاتحاد ندًّا لنادي الهلال ويتجاوزه عليه أن يضع “بريجوفيتش” بدل من “رومارينيو”، وأن يدخل اللاعب “دا كوستا” على حساب إيمليانو “فيتشيو”.

وأضاف الغامدي: مع احترامي وتقديري لـ رومارينيو لكن وجوده لن يُفيد الاتحاد؛ فهو يُهدر الكثير من الفرص ويسجل مرة واحدة من فرص كثيرة، ألكسندر بريجوفيتش أفضل منه؛ فهو مهاجم يسجل من أنصاف الفرص.

وأعرب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن سعادته الكبيرة، وذلك بعد تأهل العميد لربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني.

وتحدث أنمار الحائلي بعد المباراة قائلًا: نبارك للجماهير السعودية عامة وللجماهير الاتحادية خاصة على تأهل العميد لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف الحائلي: اللاعبون قدموا هدية العيد للجماهير برباعية تعود الاتحاد على تحقيقها في البطولة القارية، وثقتنا كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين لمعالجة مشكلة استقبال الأهداف غير المبررة، بالرغم من ضمان النتيجة بفارق مُريح.

وتابع رئيس الاتحاد: سوف نُوقف الاحتفالات بالتأهل الآسيوي ونستعد لتشريف الوطن في البطولة العربية، ومتابعة المباراة وسط جماهير الذهب أمر لا يوصف.

ونجح نادي الاتحاد في العبور إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز يوم الاثنين الماضي على حساب نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني برباعية مقابل ثلاثة أهداف في إياب ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

تركي الغامدي : اذا اراد ان يكون نادي الاتحاد ند لنادي الهلال و يتجاوزه عليه ان يضع "بريجوفيتش" بدل من "رومارينيو" و ان يدخل اللاعب "دا كوستا" على حساب "فيتشو"#مجلس_24#النصر #الهلال #الاهلي #الاتحاد #الشباب pic.twitter.com/K9MkgDlCET — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 15, 2019