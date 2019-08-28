كيل الألماني يتأهل إلى نصف نهائي سوبر جلوب

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق كيل الألماني في الفوز على الزمالك المصري بنتيجة 32/ 28 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وسيطر لاعبو كيل الألماني على أحداث الشوط الأول، ونجحوا في التقدم 18/ 12، وواصلوا تألقهم خلال الشوط الثاني، ليحققوا فوزًا عريضًا ضد فريق الزمالك المصري، ويتأهل إلى نصف النهائي.

وشهدت مباراة كيل الألماني والزمالك المصري حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمؤازرة الفريق الأبيض في منافسات بطولة سوبر جلوب والتي تأتي ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب بالأمس، وستستمر حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، ويمثل السعودية الوحدة ومضر.