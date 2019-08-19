لائحة الجوازات الجديدة تنهي قصص المعاناة

المواطن - الرياض

أشاد العديد من المواطنين والمواطنات بالتعديلات التي تضمنتها لائحة الجوازات الجديدة فيما يتعلق بسفر المرأة فوق سن الـ21 عاماً.

وعبر وسم ” لائحة الجوازات الجديدة” شاركت نساء المملكة فرحتهن مع شقائقهن وأعربن عن سعادتهن بما تحظى به المرأة من تقدير وتمكين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

في البداية أشاد المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم بالتعديلات التي تسمح للحاضن السفر بالمحضون حيث قال: السماح للحاضن أو الحاضنة بإصدار جواز السفر والسفر بالمحضون.. هذه المادة أنهت قصصاً من المآسي عاشتها سيدات حُرمن من السفر لأن أزواجهن السابقين يرفضون سفر أبنائهم الصغار تعنتاً فتضطر الأم الحاضنة للجلوس معهم.

بينما قال حساب وكالة تعليق الدراسة: يحق للمتزوجين والمبتعثين والموظفين المنتدبين للخارج الذين يبلغ عمرهم أقل من 21 سنة السفر دون موافقة ولي الأمر.

بدورها قالت “منال”: مرحباً بوطن يُقدر المرأة السعودية.

أما هالة فقالت: حق كان معطلاً على مدى ٤٠ عاماً وتم إرجاعه والحمد لله.

وهنأت هيا النعيمي بنات الوطن بقولها: مبروك .. صدور لائحة منح الجوازات الجديدة.. لا تصاريح ولي للسفر .. لا ولي في إصدار الجواز بعد سن 21 .. لا موافقة ولي لإصدار جواز المبتعثين أقل من 21 (جواز السفر وثيقة أمنية تمنح لكل مواطن اختيارياً) جوازك من حقك.”

وتضمنت التعديلات عدداً من الملاحظات أبرزها:

1- يحق للحاضن أو الحاضنة، سعوديي الجنسية، إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

2- يُمكّن الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) عاماً من السفر بموافقة الأب فإن كان متوفياً فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيينِ فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.

3- عند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية.

4- سفر المواطنين من هم دون سن (21) عاماً يشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك:

أ- المتزوجون.

ب- المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يُثبت ذلك من وزارة التعليم.

ج- الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

5- عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لم هم دون سن (21) عاماً، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديلاً يتم إصدار الجواز وفقاً للمادة الخامسة من هذه اللائحة.

6- جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية مهمة تمنح لكل مواطن سعودي اختيارياً بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مطلع هذا الشهر على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر الصادر في عام 1421هـ، وشملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من النظام، وإجراء تعديلين على المادتين الثانية والرابعة.