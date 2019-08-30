لاعبو الدوري السعودي يتألقون في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو الهلال، والاتحاد، والنصر التألق في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ليخطفوا الأنظار خلال مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تقييم أبرز لاعبي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، واحتل نجوم الدوري السعودي للمحترفين صدارة القائمة.

وجاء نجم نادي النصر، البرازيلي جوليانو في الصدارة بـ8.1 نقطة، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز ضد السد، بجانب تألقه في اللقاء، حيث قام بـ5 محاولات على المرمى، وصنع مثلهم لزملائه، ومرر 48 تمريرة ناجحة من أصل 54 تمريرة.

وحل حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف ثانيًا، بعدما حافظ على نظافة شباكه ليقود فريقه للتعادل سلبيًا مع الاتحاد، حيث قام بـ4 تصديات في اللقاء، وأكمل 26 تمريرة ناجحة، ليحصل على 7.8 نقطة.

واحتل نجم نادي النصر، عبدالرحمن الدوسري صاحب الـ21 عامًا، المركز الثالث، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل خلال مشاركته القارية الأولى، وقام بتسديدتين، وصنع فرصتين، ومرر 44 تمريرة، ليجمع 7.7 نقطة.

وتواجد نجم نادي الاتحاد، زياد الصحفي في القائمة، حيث احتل المركز السادس بعد حصوله على 7.2 نقطة، وحل زميله، حارس المرمى فواز القرني ثامنًا بعدما حصد 7.1 نقطة.

وجاء كازوكي ناغاساوا لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني في المركز الرابع بـ7.5 نقطة، فيما حل حارس مرمى كاشيما أنتليرز الياباني، كوون سون تاي خامسًا، وتواجد شينزو كوروكي لاعب أوراوا في المركز السابع.